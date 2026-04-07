路地裏にひっそりと佇むお店や看板のないお店など、知らなければ通り過ぎてしまいそうな場所にこそ、わざわざ探してでも食べたい絶品グルメが隠れています。今回は、新潟市にある見つけにくいけど人気のお店を2つ紹介します。 ▶1店舗目は――――― 新潟駅前で朝から行列ができるお店にやって来ました。建物の外には看板は見当たらなく･･･2階に上がってみると、油そばと書いてある看板がありま