サウナ室内に、タオルを使って “熱や風を届ける技術” を競う大会の九州予選が熊本市で開かれました。 そこで優勝したのは、長崎スタジアムシティ内にある温泉&サウナ「YUKULU」で活動する2人です。 九州代表として、6月に横浜市で開かれる日本選手権に臨みます。 ※詳しくは動画をご覧ください