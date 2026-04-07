中国・上海市の顧村公園内で、女性が桜の木に登って写真撮影をしようとしたところ、女性の重さに耐えきれなくなった木が倒れる出来事があった。中国メディアの九派新聞などが7日に伝えた。現場で撮影された映像には、女性がバイクを踏み台にして桜の木に登り、写真撮影をしようとしたところ、木が徐々に傾き、根元から倒れる様子が映っている。目撃者によると、女性らはその後バイクに乗って去っていったという。公園の担当者は「