山西省陽泉市考古研究センターはこのほど、陽泉市の南東部に位置する平定県移穣村で、仰韶文化の遺跡を発見しました。仰韶文化とは、紀元前5000年ごろから同3000年ごろまで黄河中流域を中心に広く分布した新石器時代の代表的な農耕文化です。陽泉地区で仰韶文化の遺跡が確認されたのは初めてです。移穣村での出土品は主に陶器、石器、骨貝器です。考古学研究者が周辺地域の遺跡と比較したところ、移穣村で出土した格子紋彩陶の形と