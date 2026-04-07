2日に61歳で死去した大相撲の元十両・陸奥北海の本間勝明さんの通夜が7日、都内の平安祭典深川会館で営まれた。八角理事長（元横綱・北勝海）や伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）ら約150人が参列した。03年12月に現役引退後は相撲協会で用具の運搬や管理を担当する世話人を務め、伊勢ケ浜部屋に在籍。現役時代から知る宮城野親方（元横綱・旭富士）は「前から心臓が悪かったりとかで、病気していた。入退院を繰り返して、大変