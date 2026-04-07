◇プロ野球パ・リーグ オリックスーロッテ(7日、京セラドーム)オリックスの椋木蓮投手が、見事な投球を続けています。この日は1点リードで迎えた8回にマウンドにあがった椋木投手。先頭で迎えたロッテ・藤原恭大選手からは、3球で空振り三振を奪います。最後のフォークを空振りした藤原選手も思わず驚きの表情。バットを見つめ苦笑いで打席をあとにします。続く西川史礁選手も、初球のインコースへのストレートにフルスイングする