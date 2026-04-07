鳥取県米子市の湊山公園で飼育されている猿の頭数を巡り、便宜を図る見返りに賄賂を受け取ったとして、県警捜査２課などは７日、米子市議の稲田清容疑者（５６）（米子市上後藤）を受託収賄容疑で逮捕した。賄賂を贈った疑いで公園の指定管理業務を請け負っていた事業体の代表だった米子市の７０歳代の男も８日に贈賄容疑で書類送検する。発表によると、稲田容疑者は２０２４年６月２６日、同市の駐車場で、公園の指定管理者だ