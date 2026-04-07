お寿司やフライなどで大人気のサーモンに逆転現象が起きようとしています。イラン情勢の悪化で海外のサーモンが高騰し、国産に注目が集まっています。神奈川・大和市にある回転寿司店で大人から子供まで人気が高いネタはやはり、脂ののりが良く、かむほどにうまみが引き立つサーモンです。この店で使われているサーモンはノルウェー産。イラン情勢が悪化してから、仕入れ値が約1割上がったといいます。独楽寿司 大和本店・渡邊玲登