◇MLB ブルージェイズ-ドジャース(日本時間8日、ロジャース・センター)ブルージェイズとドジャースの第2戦はワールドシリーズでも投げ合った2人が再戦となります。初戦を大勝したドジャースは、山本由伸投手が先発。前回登板は6回2失点で黒星を喫しましたが、2試合で1勝1敗、防御率3.00の成績。ロジャース・センターでは、昨季のワールドシリーズ第2戦で9回1失点の完投勝利。2勝3敗と崖っぷちの第6戦でも6回1失点で勝利投手。第7戦