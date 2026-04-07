4月7日、大食いYouTuber・三年食太郎（しょくたろう）がXを更新。《人生傷ついたもん勝ち》と投稿し、合わせて自身の顔や身体の写真も公開した。その姿に心配の声が広がるとともに、DVを疑う声が一部であがっている。「三年食太郎さんは、2016年8月からYouTubeチャンネル『三年食太郎』を運営しています。おもにデカ盛りグルメを食べる動画をメインにあげていますが、かわいらしい見た目とは裏腹な食いっぷりが人気を博し、現在