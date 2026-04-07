image:株式会社FINE TRADING JAPAN こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。金曜の夜、仕事を終えてそのまま高速へ。登山口の駐車場で仮眠をとり土曜の早朝から山頂を目指す。あるいは、夜明け前のワンチャンスを狙う釣り場へ前乗りする。そんな、時間を最大限に活かしたアクティブな旅のスタイルに、惹かれたことはありませんか？ただ、実際にやってみると「準備が面倒」「