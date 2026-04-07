Image: Wes Davis / Gizmodo 家の中を理想通りにきれいに保つだけでも大変なのに、日常的に窓掃除まで行う時間なんてない！ でも、できることなら常にきれいな窓から外を眺めていたいものです。米GizmodoのWes Davis氏は、 CES 2026の会場で、エコバックスの窓掃除ロボット「Winbot W3 Omni」が大きなガラス面を往復しながら掃除しているのを見たとき、興味をそそられずにはいられなかったと