巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が７日の広島戦（マツダ）に先発したが、６回５失点の内容で降板した。期待の新助っ人も鬼門に苦しんだ。昨季２勝１０敗と大きな借金を背負った同地での３連戦初戦。来日初勝利をかけてカード頭で先発したウィットリーだったが、中盤に広島打線に捕まった。まずは両チーム無得点で迎えた４回二死一塁から、ファビアンに先制２ランを献上。続く５回にも大盛に２ランを浴び、続投で