合わせやすいから、いつも黒ばかり選んでしまう……。そんなミドル世代におすすめしたいのは、2026春夏のトレンドカラーとして注目されている「紺色」。黒よりも軽やかな印象を与え、コーデの鮮度アップもできそうです。知的で洗練された着こなしも楽しめる紺色スカートは、大人女性のデイリーコーデの即戦力になる予感。今回は【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】から、デニムスカ}