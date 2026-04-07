猫が「足元をウロウロ」する5つの理由 1.ごはんや遊んでほしい「催促」 猫が足元で熱心にウロウロする場合、一番多いのが「何かしてほしい」というリクエストです。 特にキッチンに立ったときや、いつもごはんをあげている時間に足元へやってくるなら、お腹が空いているサインかもしれません。 また、お気に入りのおもちゃがある場所の近くでこの動きをするなら「遊んで！」と誘っています。 飼い主が動く方向に先回り