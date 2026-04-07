今や空前のシールブーム。子どもだけでなく大人からも注目を集めているようです。そんななか【ダイソー】では、子どもと遊べる「シールブック」が登場しています。フードの実写シール付きなので、ブックに貼ったりシール帳に貼ったりして楽しんでみて。大人も夢中になってしまいそう！ 焼き立てピザのにおいが漂ってきそう！ ピザや具材のシールが付いていて、貼りながら