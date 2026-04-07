毛づくろいをしている2匹の猫ちゃんとそこに割り込んでくる柴犬の姿が面白いと話題です。動画には「仲間に入りたかったのね」「それぞれの性格が出てて面白い」等のコメントが寄せられ2万5千回以上再生されているようです。 【動画：仲良く毛づくろいをしていた2匹の猫→『柴犬が乱入』してきた結果…微笑ましい光景】 毛づくろいしてほしい柴犬 YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」に投稿されたのは、3匹の猫