俳優クリス・オドネル（55）が、1997年公開の映画「バットマン＆ロビン Mr.フリーズの逆襲」の撮影裏話を明かした。ロビン役を演じたクリスは、宿敵ミスター・フリーズを演じたアーノルド・シュワルツェネッガーについて、本編の多くのシーンで代役が使われていたと主張している。 【写真】代役じゃない…よねギラギラのMr.フリーズを演じるアーノルド・シュワルツェネッガ&