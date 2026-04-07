人気グラビアアイドルの和泉芳怜（いずみ・かれん＝22）が、3月31日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)4月7・14日合併号の「美女地図」コーナーに登場した。 【写真】キュートな美ボディがまぶしすぎます 「ミスマガジン2021」のグランプリ経験を持ち、正統派グラビアクイーンとして活躍。肩ひもなしの衣装で上からアングルで笑顔を振りまいたかと思えば、背中の美しさが際立つワンピースでのバック