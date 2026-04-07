サザンオールスターズの原由子（６９）が７日、神奈川・鎌倉芸術館大ホールで単独公演「京都・鎌倉物語２０２６」の最終公演を迎えた。２１日に迎えるソロデビュー４５周年を祝し、京都との２都市で計４公演を開催。鎌倉公演は６日からの２日間で満員の計３０００人が集結し、この日は全国の映画館で行われたライブビューイングでも計１万５０００人が視聴した。桜が散り始めた古都・鎌倉。４５年を経ても変わらない原の明る