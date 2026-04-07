◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神・芝１６００メートル、１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）＝７日、栗東トレセン前走・東京新聞杯で首差２着のラヴァンダ（牝５歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）は、全休日明けの７日は軽い運動で体をほぐした。中村調教師は「変わりないですよ。いつもと同じように攻め馬も動いてますからね」と順調ぶりをアピールした。その言葉通り、２日には抜群の切