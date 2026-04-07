◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）巨人は敵地での広島３連戦初戦を落とした。試合前から風速８メートルの強風が吹いたマツダスタジアム。２回の守備。１死からファビアンの一邪飛を増田陸が落球して失策が記録された。さらに次の球も一邪飛でこれは増田陸が倒れこみながら何とか捕球した。３回の守備。先頭モンテロのマウンド付近に高々と上がった飛球を増田陸が再び落球。２死二塁となり、大