上方漫才大賞が７日、大阪・森ノ宮のクールジャパンパーク大阪ＷＷホールで開催され、奨励賞に「金属バット」が輝いた。ラストの５番手で「大阪交通安全かるた」のネタを披露して、４８２点をマーク。２番手の「たくろう」の４４２点を上回った。昨年の「Ｍ―１グランプリ」王者・たくろうは、赤木裕がワケも分からずに父親の喪主を務めるネタで、きむらバンドとともに「１００点の出来」と振り返り、会場のウケも抜群だったが