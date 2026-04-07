２０１０年バンクーバー五輪の女子フィギュアスケート金メダリスト・金妍兒（キム・ヨナ）さんの投稿にフォロワーは驚きに包まれた。７日に自身のインスタグラムを更新し、「＃Ｇｏｏｇｌｅ＃Ｇｏｏｇｌｅｇｅｍｉｎｉ」などのハッシュタグをつけて動画をアップ。キム・ヨナさんが、バレリーナとして踊る様子を撮影した。グーグル・コリアのユーチューブ公式チャンネルにも多数動画が投稿されている。クラシックの生演奏に