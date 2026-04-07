南京を占領した旧日本軍による中国民間人虐殺を記録した写真。（北京＝新華社配信）【新華社東京4月7日】日本で歴史認識をめぐる修正主義の動きが強まっている。教育現場では侵略の記述をめぐる表現の変更が進み、若い世代の歴史認識への影響が懸念されている。文部科学省がこのほど公表した2027年度から使用される高校教科書の検定結果でも、一部で侵略の歴史を希薄化、否定、美化する記述が指摘された。日本政府は歴史教科書