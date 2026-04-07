歌手で俳優の平手友梨奈の新曲「Kill or Kiss」の配信がきょう7日にスタート。そしてアクションシーンに挑んだMVも公開された。【動画】カッコイイ！ド派手アクションに挑戦したMV公開本日公開されたMVは、平手が迫力のあるアクションに挑んだMVに仕上がっている。アクションと共に、平手の表情にも注目だ。今作のMVは、欅坂46のデビュー曲「サイレントマジョリティー」や「世界には愛しかない」などを手掛けた池田一真氏が担