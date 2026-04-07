◇パ・リーグ楽天―日本ハム（2026年4月7日楽天モバイル最強パーク）仙台放送の「楽天―日本ハム戦」中継で、昨季限りで現役を引退した島内宏明氏（36）が初の解説を務めた。楽天同期の岡島豪郎氏（36）と並んで楽天カラーのネクタイ姿で放送ブースに座った。「解説の席に座るのが夢だったんで夢が叶ってよかったです」と現役時代と変わらない“島内節”でファンを楽しませた。島内氏は2021年には打点王、2022年には