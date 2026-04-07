TMNETWORKが1月にメンバーの出身地・東京都立川市からスタートさせ、全国14ヶ所20公演を巡る最新ツアー『TMNETWORK TOUR 2026 QUANTUM』から、4月7日、8日の横浜アリーナ公演をWOWOWにて独占放送・配信する。【集合ショット】タマちゃんとTM NETWORK1984年のデビュー以降、代表曲「Get Wild」を筆頭に、先進的なデジタルサウンドをバンドアンサンブルに組み込み、音楽シーンに変革をもたらした3人組ユニットTMNETWORK。今回の