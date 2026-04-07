韓国では近年、英語幼稚園（英語で保育・教育を行う私教育機関）の過熱が深刻な社会問題となっている。英語力が将来の進学や就職を左右すると考えられており、親たちは子どもが幼いうちから英語環境に触れさせることを強く望む。 一方で、母語も十分に身についていない幼児期に過度な学習を強いるなどの問題も浮上している。韓国教育省はこの４月、過去に例のない規制強化策を打ち出し、事実上幼稚園での「英語漬け」を禁止したが