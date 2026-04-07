◇セ・リーグヤクルト−阪神（2026年4月7日甲子園）ヤクルトは先発の小川泰弘投手（35）が5回途中5失点でノックアウト。だが味方の「トンネル」「落球」で失点を重ねたとあり、自責0の降板となった。また2番手の田口麗斗投手も1回1/3を2失点も自責0。こちらも失策が絡んだ失点とあり、両投手で計7失点自責0という珍しい投手成績となった。1−1の5回１死二塁。小川が近本光司中堅手を力弱い平凡な左翼線の飛球に打ち