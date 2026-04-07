首都圏の私立大学で一人暮らしをしている２０２５年度入学生の受験から入学までにかかった費用は平均２３５万３９８３円で、９年連続で過去最高額を更新したことが、東京地区私立大学教職員組合連合（東京私大教連）の調査でわかった。物価高で生活用品や家賃などが高騰し、前年度より３万９２０２円増えた。調査は昨年５〜７月、早稲田大や独協大など首都圏９大学１短大の新入生の保護者を対象に実施。約３６００人が回答した