2009年、埼玉県熊谷市で小学生の男の子がひき逃げされ死亡した未解決事件で、遺族らが7日、現場周辺で情報提供を呼びかけました。母・代里子さん「ささいな情報でも構いませんので、よろしくお願いいたします」この事件は2009年、熊谷市の路上で当時小学4年生の小関孝徳くんが車にはねられ亡くなったもので、埼玉県警は危険運転致死容疑で捜査を続けていますが、未解決のままとなっています。7日、母親の代里子さんが警察とともに