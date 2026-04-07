マンチェスター・ユナイテッドは7日、イングランド代表DFハリー・マグワイアと新契約を締結したことを発表。2027年6月まで契約は延長され、1年間の延長オプションもついているようだ。現在33歳のマグワイアは2019年夏にレスターからユナイテッドに加入。ユナイテッドではこれまで公式戦266試合に出場し、17ゴール9アシストをマークしている。そんなマグワイアは近年序列の低下や批判を浴びる時期もあり、移籍が噂されることもあっ