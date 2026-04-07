日本時間の8日の早朝4時にCL準々決勝がスタートし、1stレグの2試合が行われるが、注目カードはレアル・マドリード対バイエルンの一戦だ。今回の試合はレアルホームで行われるが、そんなビッグマッチを前にスペイン『MARCA』はバイエルンの攻撃陣に注目。特にハリー・ケイン、マイケル・オリーセ、ルイス・ディアスの強力3トップを警戒すべきだと主張している。バイエルンが誇る現欧州最強とも言える３トップは今シーズン絶好調で、