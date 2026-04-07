元マンチェスター・ユナイテッドDFのリオ・ファーディナンド氏は今週末のボーンマス戦がアーセナルにとって大きな意味を持つと考えているようだ。自身のYouTubeにて語った内容を英『METRO』が報じている。間に代表ウィークを挟んだが、アーセナルはカラバオカップ決勝でマンチェスター・シティに敗れ、FAカップ準々決勝では2部のサウサンプトンに敗戦。らしくないパフォーマンスで2つのタイトルを立て続けに失ったこともあり、ミケ