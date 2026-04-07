MR＝松浦鉄道に乗って散策する、ウォーキングのイベントが行われています。 春の陽気を感じるこの時期に、ぴったりのコースを寺田美穂アナウンサーが体験。 春らしい景色や美味しい食べもの、松浦市ならではの名所などを楽しんできました。 ※詳しくは動画をご覧ください 日本最西端を走る松浦鉄道に乗って…。 向かったのは、佐世保駅から約2時間、県の北部の松浦市。 アジの水揚げ量 “日本一