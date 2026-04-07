◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）巨人が広島の一発攻勢に沈み、鬼門のマツダスタジアムで黒星スタートとなった。先発のウィットリー投手が３回まで無安打無失点も、４＆５回に続けて２ランを浴びて６回５失点（自責４）。昨季も２勝１０敗と苦手にしている敵地で、強風の影響もあり３失策と守りも乱れた。５日に代打逆転３ランを放ったばかりの大城を、今季初スタメンで５番に入れた打線も、７回