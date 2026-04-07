◇セ・リーグ広島5-2巨人（2026年4月7日マツダスタジアム）広島が巨人に完勝し、2連勝で貯金1とした。均衡を破ったのは、頼れる助っ人砲のバットだった。0―0の4回2死一塁。5番・ファビアンが、左翼席に先制1号2ランを叩き込んだ。「初球からいいタイミングで、しっかりと自分のスイングで捉えることができた」相手先発・ウィットリーが投じた初球だ。内角高め151キロ直球を、巧みに腕をたたんだインサイドアウトの