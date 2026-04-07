◇プロ野球セ・リーグ阪神−ヤクルト(7日、甲子園球場)阪神の才木浩人投手が8回までにセ・リーグ記録に並ぶ16奪三振を記録しました。150キロを超えるストレートや鋭いフォークを武器にヤクルト打線を翻弄。5回までに2桁10奪三振を記録し、5者連続三振も2度記録します。7回までに15個の奪三振を積み上げると、8回はサンタナ選手をアウトコースのストレートで4打席連続三振。セ・リーグ記録に並ぶ16奪三振となりました。ここまで8