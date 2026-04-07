◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（７日・甲子園）ヤクルトの先発・小川泰弘が４回２／３を投げ７安打５失点で降板した。４回にオスナの適時打で先制し援護をもらうも、その裏に味方の失策がらみで同点に追いつかれた。１―１の５回１死、二、三塁。中野に中犠飛を打たれ勝ち越しを許すと、続く森下に投じた２球目。１１７キロのチェンジアップを左中間スタンドに運ばれた。続く佐藤、大山にも連打を浴び降板し「調子は