◇プロ野球 セ・リーグ 広島 5-2 巨人(7日、マツダスタジアム)巨人は広島とのカード初戦に敗戦。開幕から10試合を終え5勝5敗としました。2カード連続勝ち越し&2連勝で広島に今季初めて乗り込んだ巨人。来日2度目の先発マウンドに上がったウィットリー投手は、3回まで広島打線を無安打無四球に封じます。援護したい打線は4回、広島先発・森下暢仁投手から3つの四球で2アウト満塁のチャンス。しかし佐々木俊輔選手がサードファウ