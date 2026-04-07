◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（７日・甲子園）阪神・才木浩人投手が、セ・リーグタイ記録の１６奪三振をマークした。立ち上がりから１５０キロを超える直球と落差が鋭いフォークで毎回、奪三振の山を築いた。２回１死から５者連続、５回１死二塁から再び５者連続三振を奪った。８回２死からサンタナを見逃し三振に打ち取り、１６Ｋに到達した。１６奪三振は、巨人・金田、阪神・江夏、広島・外木場、ヤクルト・伊藤