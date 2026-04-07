女優の河合優実が７日、東京・キノシネマ新宿で「ＬＯＳＴＬＡＮＤ／ロストランド」（藤元明緒監督、２４日公開）の先行上映会で舞台あいさつした。故郷を追われたロヒンギャの幼い姉弟が家族との再会を求め、命がけで国境を越えようとする姿を描くロードムービー。昨年のベネチア国際映画祭など海外でも注目された。河合は同作に感動し、予告編ナレーションをつとめている。「試写のスクリーンで見て、年に何回あるかない