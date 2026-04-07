高須クリニックの高須克弥院長が７日までに、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、人間ドックの受診をやめたことを明かした。高須氏は、エイベックス・松浦勝人会長が人間ドック受診を報告したポストを引用すると「松浦さんにアドバイスします。僕は人間ドックをやめました」と突然の告白。続けて「人間ドックでの『異常なし』は検査した項目に異常がないということにすぎません」と記した。さらに「人間ドックで長期間癌の原