「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）阪神の才木浩人投手がセ・リーグ記録を達成した。八回２死でサンタナを見逃し三振に取り、１６奪三振とした。１試合の最多奪三振のセ・リーグ記録は、巨人の金田正一や阪神の江夏豊、広島の外木場義郎など８人が記録した１６奪三振で並んだ。才木は８回１０５球５安打３失点１６奪三振の内容だった。この日は初回からギア全開。初回１死でサンタナを見逃し三振に抑え、ここから奪