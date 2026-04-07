HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、誰もが予想しなかった「辞退」という結末に、スタジオキャスト陣が悲鳴を上げた。【映像】涙で辞退…デビュー最有力候補だった練習生のビジュアル『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。