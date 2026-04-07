イランメディアは、ペルシャ湾にあるカーグ島にアメリカとイスラエルが攻撃を行ったと報じました。【写真を見る】【速報】米・イスラエルがカーグ島に攻撃かイランメディアが報じるイランのメヘル通信は7日、原油を積み出す港があるカーグ島にアメリカ軍とイスラエル軍が複数回、攻撃を行ったと報じました。島内では複数回、爆発音が聞こえたということです。また、アメリカのニュースサイト「アクシオス」の記者もSNSで、アメリ