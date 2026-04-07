日本ハム戦に先発した楽天・前田健＝楽天モバイルパーク7日の日本ハム戦で今季2度目の先発に臨んだ楽天の前田健がアクシデントで早期降板した。0―0の四回1死一塁で、田宮への2球目を投じた際に右ふくらはぎを痛めた様子で顔をしかめた。投球練習を挟んで3球目を投じたが、再び痛がるそぶりを見せて交代を告げられた。11年ぶりの日本球界での登板となった3月31日のソフトバンク戦は5四球と制球を乱して4回0/3で降板して黒星