「第61回上方漫才大賞」 が7日、大阪市内で開催され、「ザ・ぼんち」が1981年（第16回）以来となる45年ぶり2度目の大賞に輝いた。大賞受賞者として、高校球児の親のネタを披露。最新曲を歌うなど流行も取り入れ、笑いを誘った。里見まさとは、発表の瞬間の観客の「どよめきを（舞台の）うしろで聞いてて、泣きそうになりました」と感激。「まさか45年かかってもう一度このすてきなステージに上がってこられるとは夢にも思わ