◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（７日・マツダスタジアム）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）が粘りのリリーフで開幕から４試合連続無失点とした。２―５の７回から２番手で登板。初対決となる広島打線、敵地マツダで１回２安打０封とした。許したヒットはともに内野安打で、最後は３番・小園を二ゴロ併殺打。力強く右拳を握りしめた。先頭の代打・秋山からは宝刀のシンカーで空振り三振。日米通算１８３５安打を誇